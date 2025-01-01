Richter Alexander Hold
Folge 1605: Eine Nacht für 500.000 Euro
45 Min.Ab 12
Selfmade-Millionär Eike Koenig macht Roman und Helena Frey ein unmoralisches Angebot: Für eine Liebesnacht mit der schönen Helena gewährt er dem arbeitslosen Ehepaar einen Kredit von 500.000 Euro. Da sich die beiden den Traum von einer eigenen Pension erfüllen wollen, gehen sie auf den Deal ein. Doch noch bevor das Schäferstündchen eingelöst werden soll, wird der Millionär mit einer Porzellanstatue niedergeschlagen ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
