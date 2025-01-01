Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Menschen im Park

SAT.1Staffel 9Folge 1612
Menschen im Park

Menschen im ParkJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1612: Menschen im Park

45 Min.Ab 12

Adele Schweitzer wurde mit tödlichen Kopfverletzungen am Fuß einer Böschung im Park aufgefunden. Als Täter wird Nikolas verdächtigt, von dem sich Adele vor Kurzem getrennt hatte. Hat dieser ihr im Park aufgelauert, als sie sich mit einem gemeinsamen Bekannten getroffen hatte? Flippte Nikolas vor Eifersucht im Streit aus und schlug seine Ex-Freundin tot? Und wer ist der Mann, der von mehreren Zeugen am Tatort gesichtet wurde?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen