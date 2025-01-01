Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Tote im Boxclub

SAT.1Staffel 9Folge 1620
Der Tote im Boxclub

Richter Alexander Hold

Folge 1620: Der Tote im Boxclub

46 Min.Ab 12

Boxtrainer Richard Prager wird beim Training mit einem Elektroimpulsgerät getötet. Hat der vorbestrafte junge Boxer Timo Schulz die Herzschwäche des Opfers ausgenutzt und ihm den tödlichen Stromschlag verpasst? Immerhin hatte Timo herausgefunden, dass der Trainer eine Affäre mit der Frau von Timos großem Idol hat. Doch Richard Prager hatte noch andere Feinde: Eine berüchtigte Jugendgang stand mit dem Boxtrainer auf Kriegsfuß.

