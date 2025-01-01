Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die böse Stiefmutter

SAT.1 Staffel 9 Folge 1621
Die böse Stiefmutter

Die böse StiefmutterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1621: Die böse Stiefmutter

46 Min. Ab 12

Wer hat Nora Schwarzenberg in ihrem eigenen Whirlpool ertränkt? Alle Hinweise deuten auf ihren Stiefsohn, der sie seit Kindesbeinen für ihre fragwürdigen Erziehungsmethoden hasst und sie zudem auch für den Tod seines Vaters verantwortlich macht. Doch scheint es, als hätten auch viele andere Personen einen Grund gehabt, die eiskalte Nora umzubringen. Schlich sich vielleicht ein anderer ungebetener Gast in die Villa?

