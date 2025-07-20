Demütigung auf hohem NiveauJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1623: Demütigung auf hohem Niveau
46 Min.Folge vom 20.07.2025Ab 12
Ein Mann, zwei Frauen - Brigitte wird seit Jahren von ihrem Ehemann belogen und betrogen. Jetzt steht sie vor Gericht, weil sie Volker im Streit fast umgebracht haben soll. Hat Brigitte durchgedreht, weil sie die Demütigungen durch ihren Mann nicht mehr ertragen konnte? Oder ist Volkers junge Geliebte ausgeflippt, weil sie ihn endlich ganz für sich alleine haben will?
Alle 11 Staffeln und Folgen
