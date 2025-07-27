Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1624vom 27.07.2025
45 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12

Die 17-jährige Juliane soll verzweifelt bei ihrer Freundin Kim angerufen haben, weil sie verletzt in einem Schacht liegt und sich selbst nicht befreien kann. Dann brach die Verbindung ab. Kim hat daraufhin einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Doch Juliane tauchte abends quicklebendig von selbst wieder auf und wusste angeblich von nichts. Wollte die Außenseiterin damit nur Aufmerksamkeit erregen, weil sie sich von den Eltern vernachlässigt fühlte?

