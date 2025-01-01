Richter Alexander Hold
Folge 1629: Tochter oder Partyluder?
46 Min.Ab 12
Fünf Jahre lang hat das Scheidungskind Nele seinen Vater nicht gesehen. Jetzt ist er zurück in Deutschland und will die verpasste Zeit mit seiner Tochter nachholen. Doch nach wenigen Treffen wirkt die 14-jährige völlig verstört und wehrt sich plötzlich mit Händen und Füßen dagegen, ihren Vater weiterhin zu besuchen. Der Vater will nun per Gerichtsbeschluss erzwingen, dass seine Tochter weiterhin zu ihm kommen muss. Was ist zwischen den beiden vorgefallen?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
