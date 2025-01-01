Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1630
46 Min.Ab 12

Die arbeitslose, alleinerziehende Denise Brennicke ist ihrem Vermieter Siegfried Majewski ein Dorn im Auge. Ihrer Meinung nach nutzt der Hausbesitzer die Hilflosigkeit von Hartz IV-Empfängern aus und lässt die Wohnungen verwahrlosen. Majeweski behauptet, dass Denise ein Messie ist und droht, dem Jugendamt Beweisfotos zukommen zu lassen. Kurz danach wird er niedergeschlagen aufgefunden - und die Kamera mit den brisanten Fotos ist verschwunden. Steckt Denise hinter der Tat?

