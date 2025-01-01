Richter Alexander Hold
Folge 1631: Club der Betrogenen
45 Min.Ab 12
Notärztin Jana Häußler soll den verletzten Sandro Knaup mit einer Spritze bedroht und ihn anschließend aus dem fahrenden Rettungswagen geworfen haben, anstatt ihm zu helfen. Der schöne Sandro behauptet, dass dies ein Racheakt der verliebten Ärztin war, weil er ihr kurz zuvor einen Korb gegeben habe. Aussage gegen Aussage, denn Jana beteuert, Sandro nicht näher zu kennen. Was ist in dem Rettungswagen wirklich vorgefallen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1