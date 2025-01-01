Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verzockt

SAT.1Staffel 9Folge 1632
Verzockt

VerzocktJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1632: Verzockt

46 Min.Ab 12

Die hochschwangere Maja Hopf ist wütend: Zuerst wird sie von der Anlageberaterin Fabienne Weiß abgezockt und um ihr hart erarbeitetes Geld gebracht, und jetzt will man ihr auch noch eine Entführung anhängen! Aber wer hat die Anlageberaterin sonst überfallen, in einen düsteren Kanalschacht verschleppt und verletzt zurückgelassen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen