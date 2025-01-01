Richter Alexander Hold
Folge 1634: Unfall ohne Leiche
46 Min.Ab 12
Maria Kramer soll ihren Exmann erschossen und im See versenkt haben. Herbert wurde nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und stand plötzlich wieder bei seiner Exfrau vor der Tür. Maria hatte sich damals scheiden lassen, weil Herbert gewalttätig war. Hatte Maria Angst, dass ihr Exmann ihr und ihren beiden Kindern etwas antut, und griff deshalb zur Pistole?
