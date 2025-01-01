Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Freundin des Rollstuhlfahrers

SAT.1Staffel 9Folge 1635
Die Freundin des Rollstuhlfahrers

Die Freundin des RollstuhlfahrersJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1635: Die Freundin des Rollstuhlfahrers

46 Min.Ab 12

Heidi Blume wurde von ihrem querschnittsgelähmten Freund Christian finanziell oft unterstützt - bis Christian seinen Eltern beweisen wollte, dass Heidi nicht nur wegen des Geldes mit ihm zusammen ist. Hat Heidi daraufhin versucht, ihre Schwiegereltern in spe zu erpressen, indem sie drohte, Christian etwas anzutun?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen