Richter Alexander Hold
Folge 1641: Tritte für den Schläger
45 Min.Ab 12
Christoph und seine Freundin Sophie wurden vor einigen Monaten überfallen. Seitdem liegt Sophie im Koma. Als Christoph später den arbeitslosen Roman in der Stadt sieht, ist er sich sicher, dass dieser einer der Täter ist und den Zustand seiner Freundin zu verantworten hat. Am nächsten Tag wird Roman tot im Park aufgefunden. Soll das Zufall sein?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1