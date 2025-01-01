Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 1

SAT.1Staffel 9Folge 1644
44 Min.Ab 12

Lars Geldmann hat ein Geheimnis: Er hat seine Zeugnisse gefälscht, um eine Stelle als Mediziner in einer Klinik zu bekommen. In Wirklichkeit besitzt er gar keinen Arzttitel! Seine Kollegin Kirsten Pelk kommt hinter den Betrug und will ihn auffliegen lassen. Doch dazu kommt es nicht, denn sie wird in der Pathologie mit einem Skalpell getötet ...

