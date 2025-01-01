Zum Inhalt springenBarrierefrei
Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 2

SAT.1Staffel 9Folge 1645
Folge 1645: Leben und Sterben in der Pathologie - Teil 2

45 Min.Ab 12

Noch immer sitzt Lars Geldmann auf der Anklagebank, weil er die Assistenzärztin Kirsten Pelk getötet haben soll. Sie hatte herausgefunden, dass er seine Zeugnisse gefälscht hatte, um als Mediziner arbeiten zu können. Doch der Zeuge, der Lars Geldmann am meisten belastet hat, wurde möglicherweise bestochen.

SAT.1
