Richter Alexander Hold
Folge 1646: Rosis Doppelleben
45 Min.Ab 12
Samantha soll ihre Nachbarin Rosi vor Eifersucht im Treppenhaus niedergeschlagen haben. Dachte sie, dass die verheiratete Frau mit dem Mann verabredet ist, in den sich Samantha verliebt hatte? Arbeitet Rosi sogar heimlich für eine Begleitagentur? Vielleicht steckt auch Rosis Sohn hinter der Tat. Ist er ausgerastet, weil seine Mutter fremde Männer trifft?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1