Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Gute Tochter, böse Tochter

SAT.1Staffel 9Folge 1647
Gute Tochter, böse Tochter

Gute Tochter, böse TochterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1647: Gute Tochter, böse Tochter

46 Min.Ab 12

Louisa Heinrich ist das schwarze Schaf der Familie: Vor einem Jahr ist sie von Zuhause ausgerissen und hat seither auf der Straße gelebt. Jetzt soll sie ins Haus ihrer Eltern eingebrochen sein, um sie zu bestehlen. Hat sie dabei den Freund ihrer Schwester tödlich verletzt, weil er sie erwischt hat? Louisas Mutter hat ihre rebellische Tochter jedenfalls längst abgeschrieben ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen