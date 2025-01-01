Richter Alexander Hold
Folge 1647: Gute Tochter, böse Tochter
46 Min.Ab 12
Louisa Heinrich ist das schwarze Schaf der Familie: Vor einem Jahr ist sie von Zuhause ausgerissen und hat seither auf der Straße gelebt. Jetzt soll sie ins Haus ihrer Eltern eingebrochen sein, um sie zu bestehlen. Hat sie dabei den Freund ihrer Schwester tödlich verletzt, weil er sie erwischt hat? Louisas Mutter hat ihre rebellische Tochter jedenfalls längst abgeschrieben ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
