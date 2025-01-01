Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 9Folge 1648
46 Min.Ab 12

Susann steht unter Mordanklage: Sie soll Pia an deren Hochzeitstag umgebracht haben. Vor einem Jahr hatte Susann ihren Verlobten Timo bei einem Motorradunfall verloren. Ebenfalls auf der Maschine saß Pia. Sie überlebte, verließ aber unter Schock die Unfallstelle, ohne Hilfe zu rufen für den mit schweren Verletzungen im Straßengraben liegenden Verlobten von Susann. Pia war deshalb in den Augen von Susann schuld am Tod ihres Verlobten. Hat sich Susann tatsächlich gerächt?

