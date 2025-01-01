Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Deutschland oder Arabien

SAT.1Staffel 9Folge 1649
Deutschland oder Arabien

Deutschland oder ArabienJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1649: Deutschland oder Arabien

46 Min.Ab 12

Die zum Islam konvertierte Deutsche Stefanie trifft fast der Schlag, als sie erfährt, dass ihr Mann Ahmad mit ihrer kleinen Tochter Fadia heimlich nach Syrien geflogen ist. Wollte er Fadia verschleppen? Stefanie reist ihrem Mann hinterher, schnappt sich Fadia und flieht mit ihr zurück nach Deutschland. Kurze Zeit später steht Ahmad vor Stefanies Tür. Hat sie daraufhin ihren Mann angegriffen, weil sie Angst hatte, ihre Tochter für immer zu verlieren?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen