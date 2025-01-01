Richter Alexander Hold
Folge 1650: Alle wollen Emily
45 Min.Ab 12
Nachdem die kleine Emily ihre Mutter verloren hat, lebt sie allein mit ihrem Stiefvater Antonios zusammen. Aber ob sie da in guten Händen ist, ist mehr als fraglich. Denn Antonios soll mit Drogen handeln. Das behauptet zumindest Ramona, die Freundin von Emilys leiblichem Vater. Oder hat Ramona Antonios die Drogen untergejubelt, weil sie Emily unbedingt zu sich holen möchte?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1