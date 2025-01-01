Richter Alexander Hold
Folge 1651: Der doppelte Schuss
46 Min.Ab 12
Der Lehrling Manuel Kopp soll seinen Chef erschossen haben, weil er sich in dessen Frau verliebt hat. Er behauptet, dass er eine Affäre mit ihr hatte, aber angeblich hat er niemanden umgebracht. Doch wie kommen dann seine Fingerabdrücke auf die Tatwaffe?
Staffel 9
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
