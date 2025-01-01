Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die bettelnde Verwandtschaft

SAT.1Staffel 9Folge 1653
Die bettelnde Verwandtschaft

Die bettelnde VerwandtschaftJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1653: Die bettelnde Verwandtschaft

46 Min.Ab 12

Der Physiker Curt Förster soll heute als Schöffe darüber urteilen, ob der angeklagte Altenpfleger Tom Ahlen bei seinen reichen Verwandten eingebrochen ist und dabei seine Tante erschlagen hat. Doch als der Schöffe gerade das Haus verlassen will, passiert etwas, das seine Urteilsfähigkeit sehr beeinflussen wird ...

