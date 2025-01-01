Richter Alexander Hold
Folge 1653: Die bettelnde Verwandtschaft
46 Min.Ab 12
Der Physiker Curt Förster soll heute als Schöffe darüber urteilen, ob der angeklagte Altenpfleger Tom Ahlen bei seinen reichen Verwandten eingebrochen ist und dabei seine Tante erschlagen hat. Doch als der Schöffe gerade das Haus verlassen will, passiert etwas, das seine Urteilsfähigkeit sehr beeinflussen wird ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1