SAT.1Staffel 9Folge 1655vom 10.08.2025
45 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12

Petra Schmelz hat den Trainer ihrer 14-jährigen Tochter Anna mit Pfefferspray angegriffen und schwer verletzt. Aber warum? Die Angeklagte behauptet, er würde ihre Tochter beim Kunstturnen immer wieder absichtlich unsittlich anfassen. Der Trainer aber redet von einem Racheakt, weil er die ehrgeizige Anna von einem Wettkampf ausgeschlossen hatte ...

