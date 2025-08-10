Richter Alexander Hold
Folge 1655: Der Wettkampf
45 Min.Folge vom 10.08.2025Ab 12
Petra Schmelz hat den Trainer ihrer 14-jährigen Tochter Anna mit Pfefferspray angegriffen und schwer verletzt. Aber warum? Die Angeklagte behauptet, er würde ihre Tochter beim Kunstturnen immer wieder absichtlich unsittlich anfassen. Der Trainer aber redet von einem Racheakt, weil er die ehrgeizige Anna von einem Wettkampf ausgeschlossen hatte ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1