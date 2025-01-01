Richter Alexander Hold
Folge 1660: Mädchen ohne Gesicht
45 Min.Ab 12
Neele Däumlers Leben ist zerstört! Gerade als sie dabei ist, Karriere als Moderatorin bei einem Musiksender zu machen, zwingt sie ein Säure-Anschlag, der ihr Gesicht entstellt, all ihre Pläne aufzugeben. Steckt ihr Ex-Freund Lukas dahinter, der Neele nie verziehen hat, dass sie zuerst ihr Heimatdorf und dann auch ihn verlassen hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1