Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Rausgeekelt

SAT.1Staffel 9Folge 1663
Rausgeekelt

RausgeekeltJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1663: Rausgeekelt

46 Min.Ab 12

Marion wirft ihren Lebenspartner Henning raus, nachdem er ihre 17-jährige Tochter Chiara sexuell belästigt haben soll. Doch dieser fackelt nicht lange und zeigt Chiara wegen Körperverletzung an, da sie ihm heiße Lasagne ins Gesicht gedrückt hat - laut Chiara aus reiner Notwehr. Oder hat ihr Henning nur Vorwürfe gemacht, weil die junge Mutter schon wieder ein Kind erwartet?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen