Folge 1663: Rausgeekelt
46 Min.Ab 12
Marion wirft ihren Lebenspartner Henning raus, nachdem er ihre 17-jährige Tochter Chiara sexuell belästigt haben soll. Doch dieser fackelt nicht lange und zeigt Chiara wegen Körperverletzung an, da sie ihm heiße Lasagne ins Gesicht gedrückt hat - laut Chiara aus reiner Notwehr. Oder hat ihr Henning nur Vorwürfe gemacht, weil die junge Mutter schon wieder ein Kind erwartet?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
