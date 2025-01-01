Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1666
45 Min.Ab 12

Mit 17 Jahren riss Niklas von zu Hause aus. Fünf lange Jahre ließ er sich nicht bei seiner Familie blicken, die daran zerbrach. Jetzt ist er zurück und soll gleich in den Malerbetrieb seines Vaters eingebrochen sein, um ihn zu bestehlen. Doch auch die neue Freundin des Vaters macht sich verdächtig.

