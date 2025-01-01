Auch Lehrer sind nur MenschenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1667: Auch Lehrer sind nur Menschen
45 Min.Ab 12
Florian Nitz übt voller Leidenschaft seine Arbeit als Sportlehrer an einer Berufsschule aus und ist bei seinen Schülern sehr beliebt. Doch er ist vorbestraft und hatte deshalb sein polizeiliches Führungszeugnis gefälscht, um die Stelle überhaupt zu bekommen. Der Hausmeister kam ihm auf die Schliche. Musste er deshalb sterben?
