Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Kuckuck und der Esel

SAT.1Staffel 9Folge 1668
Der Kuckuck und der Esel

Der Kuckuck und der EselJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1668: Der Kuckuck und der Esel

45 Min.Ab 12

Der Fensterbauer Hannes Schröder ist zahlungsunfähig. Als ihm der Gerichtsvollzieher auch noch seinen geliebten Wagen pfänden will, soll er ausgerastet sein: Hat er den Beamten wirklich verprügelt? Ramona Schröder hat ihren Mann angeblich dabei gesehen. Aber was kann man einer Frau glauben, die den Angeklagten seit Monaten betrügt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen