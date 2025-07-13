Richter Alexander Hold
Folge 1669: Blutiger Polterabend
45 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Ausgerechnet die Ex-Freundin ihres Verlobten sollte Trauzeugin auf Isabellas Hochzeit werden. Schon auf dem Polterabend eskaliert der Streit zwischen den beiden Frauen. Später in der Nacht wird die Ex des Bräutigams tot aufgefunden - und zwar in Isabellas Brautkleid! Ist die Braut durchgedreht oder galt der Anschlag eigentlich ihr?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1