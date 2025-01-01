Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Kuss des Vampirs

SAT.1Staffel 9Folge 1671
Der Kuss des Vampirs

Richter Alexander Hold

Folge 1671: Der Kuss des Vampirs

45 Min.Ab 12

Jahrelang war das kinderlose Ehepaar Baum mit der Nachbarsfamilie Winkler gut befreundet. Doch jetzt soll Norman Baum die 21-jährige Tochter der Winklers erwürgt haben. Hat Doreen ihn bei einem Mord beobachtet und musste deshalb sterben? Aber warum hat Doreen neben den Würgemalen auch tiefe Bisswunden am Hals?

Richter Alexander Hold
SAT.1
