Richter Alexander Hold
Folge 1672: Eisiges Gefängnis
45 Min.Ab 12
Gerade erst wurde Bianca aus der Haft entlassen und sollte in der Metzgerei ihrer Mutter beruflich wieder Fuß fassen, da wird ihre Mutter tot im Kühlraum aufgefunden. Wer hat sie dort eingesperrt? Oder galt der Anschlag eigentlich Bianca?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1