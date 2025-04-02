Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der besondere Kick

SAT.1Staffel 3Folge 211
Der besondere Kick

Der besondere KickJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 211: Der besondere Kick

43 Min.Ab 12

1. Fall: Weil er sich sexuell belästigt fühlt, schlägt Sascha Peuselt einen Mann in einer Bar brutal zusammen. Stecken noch andere Gründe hinter seinem gewalttätigen Verhalten? 2. Fall: Martin schaut seiner Frau Nicole gern beim Sex mit anderen Männern zu. Doch rastete Martin wirklich aus, als einer der Liebhaber versagte?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen