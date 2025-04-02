Richterin Barbara Salesch
Folge 213: Der Todesengel
43 Min.Ab 12
1. Fall: Pflegerin Ruth Tamron soll eine alte Frau getötet haben. War es Habgier oder wollte sie nur einer todkranken Freundin den letzten Wunsch erfüllen? 2. Fall: Warum hat der Bauleiter Hendrik Loos seinen Auftraggeber Leo Habert bei einem gemeinsamen Bordellbesuch zusammengeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1