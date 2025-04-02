Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 3Folge 213
Folge 213: Der Todesengel

43 Min.Ab 12

1. Fall: Pflegerin Ruth Tamron soll eine alte Frau getötet haben. War es Habgier oder wollte sie nur einer todkranken Freundin den letzten Wunsch erfüllen? 2. Fall: Warum hat der Bauleiter Hendrik Loos seinen Auftraggeber Leo Habert bei einem gemeinsamen Bordellbesuch zusammengeschlagen?

SAT.1
