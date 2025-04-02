Steter Tropfen höhlt den SteinJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 218: Steter Tropfen höhlt den Stein
43 Min.Ab 12
1. Fall: Thomas Mauser will nach Jahren die Sekte der Aqualogen verlassen. Hat der Sektenguru Sebaldus ihn deshalb auf bestialische Weise gequält? 2. Fall: Peter überraschte seine Freundin Vanessa in flagranti mit dem Nachbarn, obwohl Peter mit ihr verabredet war. War es Zufall oder doch pure Absicht?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1