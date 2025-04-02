Richterin Barbara Salesch
Folge 228: Der Todesbus
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein Bus voller Kinder wird von einem Güterzug zerquetscht! Vier Kinder sterben. War es Leichtsinn des Fahrers oder ein technischer Defekt? 2. Fall: Der Türsteher Luigi ist entsetzt. Sein sizilianischer Chef Enzo zwingt ihn, während der Arbeit eine Waffe zu tragen. Doch Enzo streitet das ab.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1