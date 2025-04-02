Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Der Todesbus

SAT.1Staffel 3Folge 228
Der Todesbus

Der TodesbusJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 228: Der Todesbus

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Bus voller Kinder wird von einem Güterzug zerquetscht! Vier Kinder sterben. War es Leichtsinn des Fahrers oder ein technischer Defekt? 2. Fall: Der Türsteher Luigi ist entsetzt. Sein sizilianischer Chef Enzo zwingt ihn, während der Arbeit eine Waffe zu tragen. Doch Enzo streitet das ab.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen