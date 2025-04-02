Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 215
43 Min.Ab 12

1. Fall: Helga Lemon glaubt nicht, dass ihre lesbische Tochter ein Kind großziehen kann. Deswegen entführt sie ihren kleinen Enkel Joshua kurzerhand nach Mallorca ... 2. Fall: Nach einer Feier fährt Hans Fichter mit seinem Sohn Felix im Auto nach Hause. Auf dem Weg stoßen sie eine Radfahrerin nieder, die sofort tot ist. Nun behauptet der Vater, sein 13-jähriger Sohn sei gefahren ...

