Richterin Barbara Salesch

Verbrechen im Park

Staffel 3Folge 224
Verbrechen im Park

Folge 224: Verbrechen im Park

43 Min.Ab 12

1. Fall: Als Laura Wilms durch den Park joggt, wird sie überfallen und fast vergewaltigt. Die Polizei verdächtigt den Obdachlosen Berthold Andorf, denn nur auf ihn passt die Täterbeschreibung! 2. Fall: Sternhagelvoll begrapscht der betrunkene Holger Morgenstern eine Tabledancerin. Der Alkohol macht ihn zum wilden Tier - warum haben seine Freunde nicht eingegriffen?

SAT.1
