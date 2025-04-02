Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 232
Folge 232: Freie Liebe im Freibad

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Wellengang soll besonders heftig gewesen sein, als es zwischen Claudia und Peter zu heißen Wasserspielen kam! Martha Klump ist schockiert, schließlich hat ihr kleiner Sohn beim Liebesspiel zugesehen ... 2. Fall: Als Holger mit seinem Cabriolet einer Frau auf der Straße ausweicht, überfährt er dabei eine Mutter mit ihrem Kind. Warum konnte er nicht rechtzeitig bremsen?

