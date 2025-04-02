Richterin Barbara Salesch
Folge 235: Bedrohliche Liebe
43 Min.Ab 12
1. Fall: Aus anfänglicher Sympathie wird für Nicole schnell eine bedrohliche Liebe. Als ihr fanatischer Verehrer Timo heimlich in ihre Wohnung eindringt, hat sie Todesangst ... 2. Fall: Als Katja durch die Dünen geht, entdeckt sie Elke und Ruben, die gerade Sex miteinander haben. Warum schlägt sie wie von Sinnen auf Ruben ein?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
