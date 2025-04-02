Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hungrig zur Schule

SAT.1Staffel 3Folge 237
Folge 237: Hungrig zur Schule

43 Min.Ab 12

1. Fall: Schlank um jeden Preis - das wünschte sich die Mutter von ihrer Tochter. Hat sie die 15-jährige Lisa mit körperlicher Gewalt dazu gebracht, sich zu übergeben, um nicht weiter zuzunehmen? 2. Fall: Terror vom Ex: Heike ist verzweifelt, als sie anonyme Drohbriefe bekommt. Steckt ihr eifersüchtiger und cholerischer Ex-Freund Michael dahinter?

