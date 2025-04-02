Richterin Barbara Salesch
Folge 239: Hiebe statt Liebe
43 Min.Ab 12
1. Fall: Aus einem Hotline-Flirt wurde blutiger Ernst. Klaus soll Angela nach dem ersten Treffen gegen ihren Willen im Wald gefesselt und blutig geschlagen haben. 2. Fall: Schlägerei aus Eifersucht. Jürgen sieht, wie ein Masseur seiner Freundin Linda in den Tanga greift. Hat er einen Sexualtäter auf frischer Tat ertappt?
