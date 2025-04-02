Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 240
Folge 240: Die feindlichen Brüder

43 Min.Ab 12

1. Fall: Querschnittsgelähmt - Henning Koch wird für immer im Rollstuhl sitzen müssen. Hat ihn sein Bruder Gerald aus Eifersucht in die Baugrube geschubst? 2. Fall: Die Kokainfalle. Der vorbestrafte Dealer Roland wird mit Drogen und Bargeld von der Polizei gefasst. Doch er belastet zwei Polizeibeamte, ihm die Drogen zugesteckt zu haben.

SAT.1
