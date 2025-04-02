Richterin Barbara Salesch
Folge 241: Die Potenzhilfe
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ex-Sträfling Ralf Nier zieht kurz nach seiner Haftentlassung zu seiner Freundin Nadine. Sie wohnt noch bei ihrer Mutter, denn Nadine ist erst 13 Jahre alt. Kannte Ralf ihr wahres Alter? 2. Fall: Heinz hat Potenzprobleme. Seine attraktive Frau Natascha ist darüber unglücklich. Aber hat sie deshalb wirklich ein Potenzmittel in sein Essen gemischt und ihn dadurch in Lebensgefahr gebracht?
