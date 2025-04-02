Richterin Barbara Salesch
Folge 243: Gesprengte Ketten
43 Min.Ab 12
1. Fall: Tobias war abends stundenlang mit einer Eisenkette um den Hals an eine Mauer gekettet. Steckt der sadistische Lebensgefährte seiner Mutter dahinter? 2. Fall: Der peitschende Rivale. Uwe Bachstein hat ein blutendes Gesicht durch gezielte Peitschenhiebe! Die stammen angeblich von seinem Erzrivalen Kai Weber. Ist der wirklich ausgerastet, weil Uwe mehr Erfolg hat?
