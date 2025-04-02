Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ballermann und zurück

SAT.1Staffel 3Folge 244
Ballermann und zurück

Ballermann und zurückJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 244: Ballermann und zurück

43 Min.Ab 12

1. Fall: Jürgen schießt mit einem Luftgewehr in eine Gruppe spielender Kinder, weil sie ihn beim Fernsehen stören. Dabei trifft er einen türkischen Jungen. War es nur ein tragischer Unfall? 2. Fall: Mobbing pur! Hat Simone Sinsko tatsächlich versucht, ihre Chefin Gaby Buchner mit Nacktfotos zu erpressen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen