Richterin Barbara Salesch
Folge 248: Zerplatzte Kinderträume
43 Min.Ab 12
1. Fall: Oktoberfest. Angewidert stellt Maria fest, dass jemand in ihr Bier gepinkelt hat. Daraufhin schlägt sie mit ihrem Bierkrug auf Torsten ein... 2. Fall: Leons heiß geliebter Hamster liegt tot getreten auf dem Boden. Kindermädchen Christa und Schwester Katinka beschuldigen sich gegenseitig ...
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1