Zerplatzte Kinderträume

SAT.1Staffel 3Folge 248
Folge 248: Zerplatzte Kinderträume

43 Min.Ab 12

1. Fall: Oktoberfest. Angewidert stellt Maria fest, dass jemand in ihr Bier gepinkelt hat. Daraufhin schlägt sie mit ihrem Bierkrug auf Torsten ein... 2. Fall: Leons heiß geliebter Hamster liegt tot getreten auf dem Boden. Kindermädchen Christa und Schwester Katinka beschuldigen sich gegenseitig ...

