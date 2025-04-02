Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vorsicht, Zollkontrolle

SAT.1Staffel 3Folge 249
Folge 249: Vorsicht, Zollkontrolle

43 Min.Ab 12

1. Fall: Als Zollbeamter verkleidet zwingt Heiner Breinig zwei Mädchen angeblich zum Oralverkehr. Doch er beteuert seine Unschuld ... 2. Fall: Mutige Frau. Kampfsportlerin Alexa Wassen schreitet tatkräftig ein, als eine blinde junge Frau von einem Rowdie angepöbelt wird. Doch warum schlägt sie ihn weiter, obwohl er längst am Boden liegt?

