SAT.1Staffel 3Folge 253
43 Min.Ab 12

1. Fall: Auf der schmierigen Toilette einer bekannten Drogenkneipe wird Marion Lautenschläger in Begleitung eines Junkies mit Heroin erwischt. Hat die biedere Frau tatsächlich mit Drogen gedealt? 2. Fall: Schlüsselerlebnis. Sylvias Besuch im Swingerclub wird zum Horrortrip. Hat der abstoßende Ewald die junge Frau ans Bett gefesselt und gegen ihren Willen zu Sex-Spielen gezwungen?

SAT.1
