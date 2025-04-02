Richterin Barbara Salesch
Folge 253: Drogen-Mama
43 Min.Ab 12
1. Fall: Auf der schmierigen Toilette einer bekannten Drogenkneipe wird Marion Lautenschläger in Begleitung eines Junkies mit Heroin erwischt. Hat die biedere Frau tatsächlich mit Drogen gedealt? 2. Fall: Schlüsselerlebnis. Sylvias Besuch im Swingerclub wird zum Horrortrip. Hat der abstoßende Ewald die junge Frau ans Bett gefesselt und gegen ihren Willen zu Sex-Spielen gezwungen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1