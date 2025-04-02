Richterin Barbara Salesch
Folge 254: Tod in der Dusche
43 Min.Ab 12
1. Fall: Bei ausgefallenen Sexspielen im Badezimmer strangulierte sich Timo Tenfelde selbst. Claudia Kettwig soll dabei tatenlos zugesehen haben. 2. Fall: Die Fahrschule. Anne Becker behauptet, in ihrer Fahrschule würden junge Mädchen zu Nacktfotos gezwungen - nur so gäbe es den heiß ersehnten Führerschein!
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1