Tod in der Dusche

SAT.1Staffel 3Folge 254
43 Min.Ab 12

1. Fall: Bei ausgefallenen Sexspielen im Badezimmer strangulierte sich Timo Tenfelde selbst. Claudia Kettwig soll dabei tatenlos zugesehen haben. 2. Fall: Die Fahrschule. Anne Becker behauptet, in ihrer Fahrschule würden junge Mädchen zu Nacktfotos gezwungen - nur so gäbe es den heiß ersehnten Führerschein!

