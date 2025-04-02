Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 257
43 Min.Ab 12

1. Fall: Horst Lohmann schläft betrunken in seinem Keller ein. Als er aufwacht, hat seine Frau ihn an die Wand gekettet... 2. Fall: Bei Anruf Angst. Mit einer Morddrohung gegen Frank Kummer versucht Hannes Mehrdorn, die perversen Anrufe gegen seine Freundin zu stoppen. Frank will mit den Drohanrufen aber nichts zu tun haben!

