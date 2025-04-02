Richterin Barbara Salesch
Folge 257: Das Kellerverlies
43 Min.Ab 12
1. Fall: Horst Lohmann schläft betrunken in seinem Keller ein. Als er aufwacht, hat seine Frau ihn an die Wand gekettet... 2. Fall: Bei Anruf Angst. Mit einer Morddrohung gegen Frank Kummer versucht Hannes Mehrdorn, die perversen Anrufe gegen seine Freundin zu stoppen. Frank will mit den Drohanrufen aber nichts zu tun haben!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1